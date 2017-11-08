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Нынешние продажи кофе в Украине выросли на 12%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. По сравнению с 2016 годом, в этом году продажа кофе в Украине выросла на 12%. Об этом свидетельствуют данные ритейл-аудита Nielsen, передает УНН.

"В 2017 году по сравнению с 2016-м наибольший рост продаж в категории показывает натуральный кофе: 12% в натуральном и 8% в денежном выражении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продажи кофе-миксов в натуральном выражении не изменились, но выросли на 8% в денежном выражении за счет роста цены за килограмм на 8%.

Кроме того, продажи растворимого кофе сократились на 2% в натуральном выражении, но выросли на 1% в денежном.

Напомним, украинцы выпивают по сотне чашек кофе в год не дома.

Как сообщал УНН, по мнению ученых, люди, которые регулярно пьют кофе имеют "чистые" артерии.

Добавим, что один из крупнейших ассортимента кофе предлагают в WOG. В кафе и на АЗС компании доступны 28 различных кофейных напитков.

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