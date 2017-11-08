Цьогорічні продажі кави в Україні зросли на 12%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У порівнянні з 2016 роком, цього року продаж кави в Україні зріс на 12%. Про це свідчать дані рітейл-аудиту Nielsen, передає УНН.
“У 2017 році в порівнянні з 2016-м найбільше зростання продажів в категорії показує натуральна кава: 12% в натуральному і 8% в грошовому вираженні”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що продажі кава-міксів в натуральному вираженні не змінилися, але виросли на 8% в грошовому вираженні за рахунок зростання ціни за кілограм на 8%.
Окрім того, продажі розчинної кави скоротилися на 2% в натуральному вираженні, але виросли на 1% в грошовому.
Нагадаємо, українці випивають по сотні чашок кави в рік не вдома.
Як повідомляв УНН, на думку вчених, люди, які регулярно п’ють каву мають “чисті” артерії.
Додамо, що один з найбільших асортиментів кави пропонують у WOG. В кафе та на АЗС компанії доступні 28 різних кавових напоїв.