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Цьогорічні продажі кави в Україні зросли на 12%

Цьогорічні продажі кави в Україні зросли на 12%

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У порівнянні з 2016 роком, цього року продаж кави в Україні зріс на 12%. Про це свідчать дані рітейл-аудиту Nielsen, передає УНН.

“У 2017 році в порівнянні з 2016-м найбільше зростання продажів в категорії показує натуральна кава: 12% в натуральному і 8% в грошовому вираженні”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продажі кава-міксів в натуральному вираженні не змінилися, але виросли на 8% в грошовому вираженні за рахунок зростання ціни за кілограм на 8%.

Окрім того, продажі розчинної кави скоротилися на 2% в натуральному вираженні, але виросли на 1% в грошовому.

Нагадаємо, українці випивають по сотні чашок кави в рік не вдома.

Як повідомляв УНН, на думку вчених, люди, які регулярно п’ють каву мають “чисті” артерії.

Додамо, що один з найбільших асортиментів кави пропонують у WOG. В кафе та на АЗС компанії доступні 28 різних кавових напоїв. 

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