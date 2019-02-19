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В этом году убытки фермерам от АЧС будут возмещать по-новому

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Правительство упростило процедуру возмещения убытков фермерам, чьи хозяйства пострадали от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом УНН сообщили в Госпродпотребслужбы.

Так, до 2019 года возмещение убытков в связи с АЧС осуществлялось согласно Порядку возмещения имущественного вреда (убытков), причиненного лицам вследствие введения карантина (карантинных ограничений) животных или в связи с проведением процедур и работ по ликвидации особо опасных (карантинных) болезней. Соответствующий порядок был утвержден постановлением Кабмина от 31 октября 2012 № 1003. Возмещение убытков осуществлялось за счет средств резервного фонда соответствующего бюджета, в зависимости от уровня чрезвычайной ситуации.

Впрочем, 12 декабря 2018, с целью упрощения процедуры выплат, Правительством было принято постановление "О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 23 апреля 2008 № 413 и от 31 октября 2012 № 1003".

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"Согласно указанным изменениям, средства, предусмотренные в государственном бюджете по программе "противоэпизоотических мероприятий и участие в Международном эпизоотическом бюро", возможно направлять на возмещение имущественного вреда (убытков), причиненного физическим лицам в результате введения карантина (карантинных ограничений) животных в связи с проведением процедур и работ по ликвидации и профилактике африканской чумы свиней (АЧС), направленных на их изъятие с целью уничтожения или убоя", - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе уточнили, что возмещение убытков физическим лицам за изъятых свиней из эпизоотического очага и зоны защиты вследствие введения карантина в связи с АЧС с 2019 года будут проводиться за счет средств государственного бюджета по программе "противоэпизоотических мероприятий и участие в Международном эпизоотическом бюро" после согласования и утверждения соответствующего бюджетного паспорта.

В прошлом году произошло не менее 145 вспышек АЧС. И государство не компенсировало ущерб украинским фермерам на сумму более 27 млн грн.

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