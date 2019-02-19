Цьогоріч збитки фермерам від АЧС будуть відшкодовувати по-новому

Так, до 2019 року відшкодування збитків у зв’язку з АЧС здійснювалося згідно Порядку відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб. Відповідний порядок був затверджений постановою Кабміну від 31 жовтня 2012 року № 1003. Відшкодування збитків здійснювалося за рахунок коштів резервного фонду відповідного бюджету, залежно від рівня надзвичайної ситуації.

Втім, 12 грудня 2018 року, з метою спрощення процедури виплат, Урядом було прийнято постанову "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 р. № 413 і від 31 жовтня 2012 р. № 1003".

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"Відповідно до вказаних змін, кошти, передбачені у державному бюджеті за програмою "Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро", можливо спрямовувати на відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичним особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та профілактики африканської чуми свиней (АЧС), спрямованих на їх вилучення з метою знищення або забою", - йдеться у повідомленні.

У Держпродспоживслужбі уточнили, що відшкодування збитків фізичним особам за вилучених свиней з епізоотичного вогнища та зони захисту внаслідок запровадження карантину у зв’язку з АЧС з 2019 року буде проводитися за рахунок коштів державного бюджету за програмою "Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро" після погодження та затвердження відповідного бюджетного паспорта.

Нагадаємо, минулого року сталося щонайменше 145 спалахів АЧС. І держава не компенсувала збитків українським фермерам на суму понад 27 млн грн.