В этом году в Украине увеличится урожай овощей - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Урожай овощей в 2019 году будет больше по сравнению с прошлым 2018 годом, поскольку производители уже начали увеличивать площади, на которых будут выращивать овощные культуры. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил эксперт по аграрным вопросам Иван Томич.
"Что касается овощной продукции, то спрогнозировать каким будет урожай пока невозможно, кроме одной тенденции, что в этом году есть намерения всех производителей овощной продукции, мелких, средних и крупных, увеличить площади, и они уже увеличиваются под овощными культурами. Это дает основания говорить о том, что возможно производство овощей будет больше по сравнению с прошлым 2018 годом. Но это очень такие предварительные и осторожны результаты", - сообщил эксперт.
Как сообщал УНН, эксперт спрогнозировал подорожание борщового набора на 20%.
Ранее сообщал, в НБУ сообщили, что в прошлом году высокими темпами росли цены на овощи.