В этом году в Украине увеличится урожай овощей - эксперт

"Что касается овощной продукции, то спрогнозировать каким будет урожай пока невозможно, кроме одной тенденции, что в этом году есть намерения всех производителей овощной продукции, мелких, средних и крупных, увеличить площади, и они уже увеличиваются под овощными культурами. Это дает основания говорить о том, что возможно производство овощей будет больше по сравнению с прошлым 2018 годом. Но это очень такие предварительные и осторожны результаты", - сообщил эксперт.

Как сообщал УНН, эксперт спрогнозировал подорожание борщового набора на 20%.

Ранее сообщал, в НБУ сообщили, что в прошлом году высокими темпами росли цены на овощи.