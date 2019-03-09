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В этом году в Украине увеличится урожай овощей - эксперт

В этом году в Украине увеличится урожай овощей - эксперт

Киев  •  УНН

 • 18983 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Урожай овощей в 2019 году будет больше по сравнению с прошлым 2018 годом, поскольку производители уже начали увеличивать площади, на которых будут выращивать овощные культуры. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил эксперт по аграрным вопросам Иван Томич.

"Что касается овощной продукции, то спрогнозировать каким будет урожай пока невозможно, кроме одной тенденции, что в этом году есть намерения всех производителей овощной продукции, мелких, средних и крупных, увеличить площади, и они уже увеличиваются под овощными культурами. Это дает основания говорить о том, что возможно производство овощей будет больше по сравнению с прошлым 2018 годом. Но это очень такие предварительные и осторожны результаты", - сообщил эксперт.

Как сообщал УНН, эксперт спрогнозировал подорожание борщового набора на 20%.

Ранее сообщал, в НБУ сообщили, что в прошлом году высокими темпами росли цены на овощи.

Украинские Национальные Новости

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