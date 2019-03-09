Цьогоріч в Україні збільшиться врожай овочів - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Врожай овочів у 2019 році буде більшим у порівнянні з минулим 2018 роком, оскільки виробники вже почали збільшувати площі, на яких вирощуватимуть овочеві культури. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив експерт з аграрних питань Іван Томич.
"Що стосується овочевої продукції, то спрогнозувати яким буде врожай наразі недоречно, крім однієї тенденції, що цього року є наміри усіх виробників овочевої продукції, дрібних, середніх і великих, збільшити площі, і вони вже збільшуються під овочевими культурами. Це дає підстави говорити про те, що можливо виробництво овочів буде більше у порівнянні з минулим 2018 роком. Але це дуже такі попередні і обережні результати", - повідомив експерт.
Як повідомляв УНН, експерт спрогнозував подорожчання борщового набору на 20%.
Раніше УНН повідомляв, у НБУ повідомили, що у минулому році високими темпами зростали ціни на овочі.