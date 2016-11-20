В этом году в Кировоградской области зарегистрировали более 250 случаев гепатита
Киев • УНН
КИЕВ-КРОПИВНИЦКИЙ. 20 ноября. УНН. В Кировоградской области за 10 месяцев 2016 зарегистрировали 270 случаев заболеваний вирусными гепатитами, из них 224 случая - хронические вирусные гепатиты. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе ГУ "Кировоградский областной лабораторный центр МЗ Украины".
По сравнению с аналогичным периодом 2015 отмечается рост заболеваемости случаев хронических гепатитов на 7,4%, в том числе гепатит В - на 27,9%, гепатит С - 4,2%.
Справка: Гепатит - общее название острых и хронических диффузных воспалительных заболеваний печени различной этиологии. Сейчас доминирующими путями заражения этими вирусами является половой, инъекционный у потребителей наркотических веществ, а также парентерально при выполнении маникюра, педикюра, пирсинга, татуировки. Вместе с этим нельзя полностью исключить риск заражения гепатитами В и С в медицинских учреждениях.