Цьогоріч в Кіровоградській області зареєстрували понад 250 випадків гепатиту
Київ • УНН
КИЇВ-КРОПИВНИЦЬКИЙ. 20 листопада. УНН. В Кіровоградській області за 10 місяців 2016 року зареєстрували 270 випадків захворювань на вірусні гепатити, із них 224 випадки — хронічні вірусні гепатити. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі ДУ “Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України”.
В порівнянні з аналогічним періодом 2015 року відмічається ріст захворюваності випадків хронічних гепатитів на 7,4 %, в тому числі гепатит В — на 27,9 %, гепатит С — 4,2 %.
Довідка: Гепатит — загальна назва гострих та хронічних дифузних запальних захворювань печінки різної етіології. Нині домінуючими шляхами зараження цими вірусами є статевий, ін’єкційний у споживачів наркотичних речовин, а також парентеральний під час виконання манікюру, педикюру, пирсінгу, татуювання. Разом з цим не можна повністю виключити ризик зараження гепатитами В та С у медичних закладах.