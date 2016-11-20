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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 13893 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Цьогоріч в Кіровоградській області зареєстрували понад 250 випадків гепатиту

Цьогоріч в Кіровоградській області зареєстрували понад 250 випадків гепатиту

Київ • УНН

 • 7356 перегляди

КИЇВ-КРОПИВНИЦЬКИЙ. 20 листопада. УНН. В Кіровоградській області за 10 місяців 2016 року зареєстрували 270 випадків захворювань на вірусні гепатити, із них 224 випадки — хронічні вірусні гепатити. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі ДУ “Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України”.

В порівнянні з аналогічним періодом 2015 року відмічається ріст захворюваності випадків хронічних гепатитів на 7,4 %, в тому числі гепатит В — на 27,9 %, гепатит С — 4,2 %.

Довідка: Гепатит — загальна назва гострих та хронічних дифузних запальних захворювань печінки різної етіології. Нині домінуючими шляхами зараження цими вірусами є статевий, ін’єкційний у споживачів наркотичних речовин, а також парентеральний під час виконання манікюру, педикюру, пирсінгу, татуювання. Разом з цим не можна повністю виключити ризик зараження гепатитами В та С у медичних закладах.

Українські Національні Новини

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