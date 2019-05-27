На этой неделе Украину накроет магнитная буря
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. На украинцев надвигается магнитная буря 30 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.
"30 мая астрономы прогнозируют магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1", - сообщили УНН.
Сейчас прогноз есть до 23 июня.
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Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность этой неделе.
Кроме того, в последний день весны в Украине будет до 32 градусов тепла.