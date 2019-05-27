Цього тижня Україну накриє магнітна буря
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. На українців насувається магнітна буря 30 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.
"30 травня астрономи прогнозують магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1", - повідомили УНН.
Наразі прогноз є до 23 червня.
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Як повідомляв УНН, українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність цього тижня.
Крім того, в останній день весни в Україні буде до 32 градусів тепла.