На этой неделе в Мариуполе пройдут антитеррористические мероприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Мариуполе Донецкой области 13-14 марта пройдут мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
"В связи с проведением 13-14 марта 2019 года превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в городе Мариуполь Донецкой области Командование объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д.", - говорится в сообщении.
Командование объединенных сил добавляет, что в случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, необходимо обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и прочее).
Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированны Командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевім.
В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, украинцев призывают сообщать СБУ в Донецкой и Луганской областях по телефону 0629-52-53-94 или нацполицию в Донецкой области по номерам 102, 0629-51-98-01.
Как сообщал УНН, с начала суток в зоне ООС не было ни одного выстрела.