Цього тижня у Маріуполі пройдуть антитерористичні заходи

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КИЇВ. 11 березня. УНН. У Маріуполі Донецької області 13-14 березня відбудуться заходи із протидії терористичним та диверсійним загрозам. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу ООС, передає УНН.

"У зв’язку із проведенням 13-14 березня 2019 року превентивних заходів із протидії терористичним та диверсійним загрозам у місті Маріуполь Донецької області Командування об’єднаних сил закликає мешканців міста не залишати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо", - йдеться у повідомленні.

Командування об’єднаних сил додає, що у разі необхідності пересування в інші райони міста, з метою уникнення непорозумінь, необхідно обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання та інше).

Зазначається, що усі дії відбуваються у рамках чинного законодавства та санкціоновані Командувачем об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

У випадку отримання інформації про причетність невідомих осіб до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків, українців закликають повідомляти СБУ в Донецькій та Луганській областях за номером 0629-52-53-94 або нацполіцію в Донецькій області, за номерами 102, 0629-51-98-01.

Як повідомляв УНН, Від початку доби в зоні ООС не було жодного пострілу.

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