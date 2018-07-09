На этой неделе Рада займется аграрной политикой и судебной реформой

"Предложение, чтобы мы начали эту пленарную неделю, которую мы не успели завершить в минувший четверг. Напомню, у нас на повестке дня стояли вопросы безопасности и обороны и затем блок аграрной политики", - рассказал Парубий.

Кроме того, в среду парламенту предлагается начать рассмотрение вопроса о бизнес-омбудсмене, для того, чтобы проголосовать его во втором чтении.

"Кроме того, у нас осталось много важных ратификаций - я предлагаю в четверг рассмотреть их, чтобы иметь гарантию (принять их - ред.). В четверг мы можем рассмотреть законопроект о судоустройстве и статусе судей. Также на четверг предлагается рассмотреть вопросы безопасности и обороны", - резюмировал Парубий.

Как сообщал УНН, в четверг Рада может принять законопроект об институте бизнес-омбудсмена.