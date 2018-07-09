Цього тижня Рада займеться аграрною політикою і судовою реформою

“Пропозиція, щоб ми розпочали цей пленарний тиждень, який ми не встигли дійти у минулий четвер. Нагадаю, у нас на порядку денному стояли питання безпеки і оборони і потім блок аграрної політики”, — розповів А.Парубій.

Крім того, в середу парламенту пропонується розпочати розгляд питання про бізнес-омбудсмена, для того, щоб проголосувати його у другому читанні.

“Крім того, у нас залишилось багато важливих ратифікацій — я пропоную в четвер розглянути їх, щоб мати гарантію (прийняти їх — ред.). В четвер ми можемо розглянути законопроект про судоустрій і статус суддів. Також на четвер пропонується розглянути питання безпеки і оборони”, — резюмував А.Парубій.

Як повідомляв УНН, у четвер Рада може ухвалити законопроект про інститут бізнес-омбудсмена.