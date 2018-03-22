В этом году ВСУ планирует призвать на службу 500 офицеров запаса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В этом году Вооруженные Силы Украины планируют пополнить офицерский состав из числа 500 человек офицеров запаса. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко, передает корреспондент УНН.
"В мае-июне этого года Генеральным штабом ВСУ планируется осуществить очередной призыв граждан на военную службу по призыву лиц офицерского состава сроком на 18 месяцев в количестве до 500 человек по специальностям силового, технического, морально-психологического обеспечения и специалистов связи", - сказал Артеменко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минобороны рассказали, сколько в украинской армии генералов
По его словам, эти офицеры после трехмесячных курсов подготовки будут распределены в не боевые военные части обеспечения и другие части, которые не привлекаются к боевым действиям в Донецкой и Луганской областях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество офицеров, уволеных из ВСУ, не превышает 10%
При этом Артеменко подчеркнул, что названная им категория военнослужащих может привлекаться к участию в Операции объединенных сил только по контракту, который может заключаться не раньше, чем после 6 месяцев военной службы по призыву.
Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили о достаточном количестве человеческого ресурса для проведения весеннего призыва.