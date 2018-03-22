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Цього року ЗСУ планує призвати на службу 500 офіцерів запасу

Цього року ЗСУ планує призвати на службу 500 офіцерів запасу

Київ • УНН

 • 17741 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У цьому році Збройні Сили України планують поповнити офіцерський склад з числа 500 осіб офіцерів запасу. Про це сьогодні на брифінгу заявив начальник Головного управління персоналу – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Артур Артеменко, передає кореспондент УНН.

“У травні-червні цього року Генеральним штабом ЗСУ планується здійснити черговий призов громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу строком на 18 місяців в кількості до 500 осіб за спеціальностями силового, технічного, морально-психологічного забезпечення та фахівців зв’язку”, — сказав Артеменко.

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За його словами, ці офіцери після тримісячних курсів підготовки будуть розподілені до не бойових військових частин забезпечення та інших частин, які не залучаються до бойових дій в Донецькій та Луганській областях.

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При цьому Артеменко наголосив, що названа ним категорія військовослужбовців може залучатися до участі в Операції об’єднаних сил лише за контрактом, який може укладатися не раніше, ніж після 6 місяців проходження військової служби за призовом.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили про достатню кількість людського ресурсу для проведення весняного призову.

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