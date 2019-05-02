В этом году запрещен ввоз более 400 тыс. экземпляров антиукраинских изданий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В первом квартале 2019 года 420 000 экземпляров изданий антиукраинского характера не получили разрешений на ввоз в Украину. Об этом сообщил Госкомтелерадио в ответе на запрос корреспондента УНН.
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"В первом квартале 2019 года Госкомтелерадио предоставлено 1207 отказов в выдаче разрешений: 82 отказа в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 420 000 экземпляров изданий антиукраинского содержания на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио. 1125 отказов вследствие предоставления субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, в течение прошлого года 477 000 экземпляров изданий антиукраинского характера не получили разрешений на ввоз в Украину.