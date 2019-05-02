Цього року заборонено ввезення понад 400 тис. примірників антиукраїнських видань
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У першому кварталі 2019 року 420 000 примірників видань антиукраїнського характеру не отримали дозволів на ввезення в Україну. Про це повідомив Держкомтелерадіо у відповіді на запит кореспондента УНН.
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"У першому кварталі 2019 року Держкомтелерадіо надано 1 207 відмов у видачі дозволів: 82 відмови у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора 420 000 примірників видань антиукраїнського змісту на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо. 1 125 відмов внаслідок подання суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідними для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей", - йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, протягом минулого року 477 тисяч примірників видань антиукраїнського характеру не отримали дозволів на ввезення в Україну.