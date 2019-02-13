Протягом 2018 року заборонено ввезення майже 500 тисяч примірників антиукраїнських видань
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Протягом минулого року 477 тисяч примірників видань антиукраїнського характеру не отримали дозволів на ввезення в Україну. Про це в інтерв’ю "Урядовому кур’єру" розповів Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко, повідомляє УНН.
"В умовах інформаційної агресії з боку Росії ми реалізовували положення Доктрини інформаційної безпеки з недопущення на український ринок іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту. Протягом 2018 року надано 97 відмов у видачі дозволів на ввезення 477 000 примірників видань антиукраїнського змісту, складено 27 адміністративно-господарських протоколів щодо порушення правил розповсюдження видавничої продукції. Сума штрафних санкцій — понад мільйон гривень", - повідомив Наливайко.
За його словами, було розроблено пропозиції щодо застосування економічних та інших обмежувальних санкцій до 12 юридичних осіб РФ (дев’ять видавництв і три сайти), які регулярно поширювали продукцію антиукраїнського змісту.
"Торік у вересні розпорядженням Кабінету Міністрів ці пропозиції було схвалено. Можу впевнено констатувати, що бар’єр для антиукраїнської літератури, яку тиражують у Росії та завозять в Україну, встановлено", - резюмував посадовець.
Нагадаємо, в Україні збільшено суму штрафу за розповсюдження видавничої продукції, ввезеної з території держави-агресора без дозвільних документів — до 41 730 грн за перший випадок.