Протягом 2018 року заборонено ввезення майже 500 тисяч примірників антиукраїнських видань

"В умовах інформаційної агресії з боку Росії ми реалізовували положення Доктрини інформаційної безпеки з недопущення на український ринок іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту. Протягом 2018 року надано 97 відмов у видачі дозволів на ввезення 477 000 примірників видань антиукраїнського змісту, складено 27 адміністративно-господарських протоколів щодо порушення правил розповсюдження видавничої продукції. Сума штрафних санкцій — понад мільйон гривень", - повідомив Наливайко.

За його словами, було розроблено пропозиції щодо застосування економічних та інших обмежувальних санкцій до 12 юридичних осіб РФ (дев’ять видавництв і три сайти), які регулярно поширювали продукцію антиукраїнського змісту.



"Торік у вересні розпорядженням Кабінету Міністрів ці пропозиції було схвалено. Можу впевнено констатувати, що бар’єр для антиукраїнської літератури, яку тиражують у Росії та завозять в Україну, встановлено", - резюмував посадовець.



Нагадаємо, в Україні збільшено суму штрафу за розповсюдження видавничої продукції, ввезеної з території держави-агресора без дозвільних документів — до 41 730 грн за перший випадок.