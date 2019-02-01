В Україну не дали ввезти ще 13 книг через ознаки пропаганди РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Держкомтелерадіо не дозволило ввезти в Україну ще 13 книг, які містять ознаки пропаганди держави-агресора. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.
"Держкомтелерадіо відмовив ТОВ “Дресс Шоу”, ТОВ “Етніктрейд”, ТОВ “Якабу Трейд”, ТОВ “Форс Україна”, ТОВ “Перо” та ПП “Видавництво "Махаон-Україна“ у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора 13 книжок, у яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, не надано дозволів на ввезення низки дитячих книг, в оформленні яких використана комуністична символіка або символіка держави-агресора. Наприклад, підручник англійської мови для школярів російського видавництва “Р-Плюс” розмальовано прапорами збройних формувань РФ.
Також заборонили книги, які пропагують державу-агресора та розпалюють міжетнічну, релігійну ворожнечу, в яких присутні цитати Леніна і Сталіна, що є прямою пропагандою комуністичної ідеології, забороненої в Україні. Або книги, які пропагують українофобів, наприклад таких як Сергій Безруков, чиє ім’я внесено Міністерством культури України до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
“В 2018 році Держкомтелерадіо надав 97 відмов у видачі дозволів на ввезення 477 тисяч примірників видань антиукраїнського змісту”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні збільшено суму штрафу за розповсюдження видавничої продукції, ввезеної з території держави-агресора без дозвільних документів — до 41 730 грн за перший випадок.