В Украине не дали ввезти еще 13 книг из-за признаков пропаганды РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Госкомтелерадио не разрешило ввезти в Украину еще 13 книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.
"Госкомтелерадио отказал ООО "Дресс Шоу", ООО "Этниктрейд", ООО "Якаб Трейд", ООО "Форс Украина", ООО "Перо" и ЧП "Издательство "Махаон-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 13 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении.
В частности, не предоставлено разрешений на ввоз ряда детских книг, в оформлении которых использована коммунистическая символика или символика государства-агрессора. Например, учебник английского языка для школьников российского издательства "Р-Плюс" разрисован флагами вооруженных формирований РФ.
Также запретили книги, которые пропагандируют государство-агрессора и разжигают межэтническую, религиозную вражду, в которых присутствуют цитаты Ленина и Сталина, что является прямой пропагандой коммунистической идеологии, запрещенной в Украине. Или книги, которые пропагандируют украинофобов, например таких как Сергей Безруков, чье имя внесено Министерством культуры Украины в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
"В 2018 году Госкомтелерадио предоставил 97 отказов в выдаче разрешений на ввоз 477 тысяч экземпляров изданий антиукраинского содержания", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине увеличена сумма штрафа за распространение издательской продукции, ввозимой с территории государства-агрессора без разрешительных документов - до 41 730 грн за первый случай.