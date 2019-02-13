В течение 2018 запрещен ввоз почти 500 тысяч экземпляров антиукраинских изданий
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В течение прошлого года 477 000 экземпляров изданий антиукраинского характера не получили разрешений на ввоз в Украину. Об этом в интервью "Урядовому курьеру" рассказал председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко, сообщает УНН.
"В условиях информационной агрессии со стороны России мы реализовывали положения Доктрины информационной безопасности по недопущению на украинский рынок иностранной издательской продукции антиукраинского содержания. В течение 2018 года предоставлено 97 отказов в выдаче разрешений на ввоз 477000 экземпляров изданий антиукраинского содержания, составлено 27 административно-хозяйственных протоколов по нарушению правил распространения издательской продукции. Сумма штрафных санкций - более миллиона гривен", - сообщил Наливайко.
По его словам, были разработаны предложения по применению экономических и других ограничительных санкций к 12 юридическим лицам РФ (девять издательств и три сайта), которые регулярно распространяли продукцию антиукраинского содержания.
"В прошлом году в сентябре распоряжением Кабинета Министров эти предложения были одобрены. Могу констатировать, что барьер для антиукраинской литературы, которую тиражируют в России и завозят в Украину, установлено", - резюмировал чиновник.
Напомним, в Украине увеличена сумма штрафа за распространение издательской продукции, ввозимой с территории государства-агрессора без разрешительных документов - до 41 730 грн за первый случай.