В этом году Всемирный экономический форум не состоится из-за пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Проведение Всемирного экономического форума, которое было запланировано на август, отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении на сайте форума, передает УНН.
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“К сожалению, трагические обстоятельства, которые развиваются в различных географических регионах, неопределенность перспектив путешествий, различные темпы распространения вакцинации и неопределенность относительно новых разновидностей (штаммов коронавируса. — ред.) в совокупности сделали невозможным проведение глобальной встречи с лидерами бизнеса, правительств и гражданского общества с всего мира в том масштабе, который был запланирован. И это несмотря на прекрасную поддержку, оказанную правительством Сингапура”, — говорится в заявлении.
Контекст
Традиционно Форум проходит зимой в швейцарском городе Давос, переносился уже дважды. Сначала дату сместили на начало лета, а позже на август. Меняли и место проведения форума — последней локацией выбрали Сингапур.
На этот раз форум решили перенести на первую половину 2022 года. Окончательную дату и место его проведения должны объявить позже.
Дополнение
Последний раз Всемирный экономический форум собрался в январе 2020 года — это были юбилейные 50-е собрание.