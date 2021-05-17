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В этом году Всемирный экономический форум не состоится из-за пандемии

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Проведение Всемирного экономического форума, которое было запланировано на август, отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении на сайте форума, передает УНН.

В этом году Всемирный экономический форум не состоится из-за пандемии

Цитата

“К сожалению, трагические обстоятельства, которые развиваются в различных географических регионах, неопределенность перспектив путешествий, различные темпы распространения вакцинации и неопределенность относительно новых разновидностей (штаммов коронавируса. — ред.) в совокупности сделали невозможным проведение глобальной встречи с лидерами бизнеса, правительств и гражданского общества с всего мира в том масштабе, который был запланирован. И это несмотря на прекрасную поддержку, оказанную правительством Сингапура”, — говорится в заявлении.

Контекст

Традиционно Форум проходит зимой в швейцарском городе Давос, переносился уже дважды. Сначала дату сместили на начало лета, а позже на август. Меняли и место проведения форума — последней локацией выбрали Сингапур.

На этот раз форум решили перенести на первую половину 2022 года. Окончательную дату и место его проведения должны объявить позже.

Дополнение

Последний раз Всемирный экономический форум собрался в январе 2020 года — это были юбилейные 50-е собрание.

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