Всесвітній економічний форум у 2021 році вперше пройде не у Давосі: нова локація - Сінгапур
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Всесвітній економічний форум (ВЕФ), що традиційно проходить у Швейцарії, буде проведено в наступному році в Сінгапурі. Про це в понеділок повідомило агентство Reuters з посиланням на президента форуму Борге Бренде, пише УНН.
“Керуюча рада ухвалила сьогодні дуже важливе рішення про перенесення спеціальної щорічної зустрічі 2021 року в Сінгапур”, — наводить агентство слова Бренде, який уточнив, що форум пройде з 13 по 16 травня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітній економічний форум через пандемію “переїжджає” з Давосу в Люцерн. “Зустріч буде проходити, поки всі умови будуть дотримуватися, щоб гарантувати здоров’я і безпеку учасників і спільноти”, — заявили організатори.
Нагадаємо, в серпні Всесвітній економічний форум оголосив, що майбутня щорічна зустріч в Давосі, Швейцарія, буде перенесена на фоні всесвітньої пандемії COVID-19.
У той же час, було оголошено, що протягом тижня з 25 січня Форум проведе в цифровому форматі “Давоські діалоги” на високому рівні, на яких світові лідери поділяться своїми поглядами на стан світу в 2021 році.