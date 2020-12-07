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Всесвітній економічний форум у 2021 році вперше пройде не у Давосі: нова локація - Сінгапур

Всесвітній економічний форум у 2021 році вперше пройде не у Давосі: нова локація - Сінгапур

Київ • УНН

 • 13818 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Всесвітній економічний форум (ВЕФ), що традиційно проходить у Швейцарії, буде проведено в наступному році в Сінгапурі. Про це в понеділок повідомило агентство Reuters з посиланням на президента форуму Борге Бренде, пише УНН.

“Керуюча рада ухвалила сьогодні дуже важливе рішення про перенесення спеціальної щорічної зустрічі 2021 року в Сінгапур”, — наводить агентство слова Бренде, який уточнив, що форум пройде з 13 по 16 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітній економічний форум через пандемію “переїжджає” з Давосу в Люцерн. “Зустріч буде проходити, поки всі умови будуть дотримуватися, щоб гарантувати здоров’я і безпеку учасників і спільноти”, — заявили організатори.

Нагадаємо, в серпні Всесвітній економічний форум оголосив, що майбутня щорічна зустріч в Давосі, Швейцарія, буде перенесена на фоні всесвітньої пандемії COVID-19.

У той же час, було оголошено, що протягом тижня з 25 січня Форум проведе в цифровому форматі “Давоські діалоги” на високому рівні, на яких світові лідери поділяться своїми поглядами на стан світу в 2021 році.

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