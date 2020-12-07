Всемирный экономический форум в 2021 году впервые пройдет не в Давосе: новая локация - Сингапур

“Управляющий совет принял сегодня очень важное решение о переносе специальной ежегодной встречи 2021 года в Сингапур”, — приводит агентство слова Бренде, который уточнил, что форум пройдет с 13 по 16 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный экономический форум из-за пандемии “переезжает” с Давоса в Люцерн. “Встреча будет проходить, пока все условия будут соблюдаться, чтобы гарантировать здоровье и безопасность участников и сообщества”, — заявили организаторы.

Напомним, в августе Всемирный экономический форум объявил, что будущая ежегодная встреча в Давосе, Швейцария, будет перенесена на фоне всемирной пандемии COVID-19.

В то же время, было объявлено, что в течение недели с 25 января Форум проведет в цифровом формате “Давосские диалоги” на высоком уровне, на которых мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.