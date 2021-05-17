Цього року Всесвітній економічний форум не відбудеться через пандемію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Проведення Всесвітнього економічного форуму, що було заплановано на серпень, скасували через пандемію коронавірусу. Про це йдеться у заяві на сайті форуму, передає УНН.
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“На жаль, трагічні обставини, які розвиваються в різних географічних регіонах, невизначеність перспектив подорожей, різні темпи поширення вакцинації і невизначеність щодо нових різновидів (штамів коронавірусу. — ред.) в сукупності унеможливили проведення глобальної зустрічі з лідерами бізнесу, уряду та громадянського суспільства з усього світу в тому масштабі, який був запланований. І це незважаючи на прекрасну підтримку, надану урядом Сінгапуру”, — йдеться у заяві.
Контекст
Традиційно, форум проходить взимку у швейцарському місті Давос, переносився вже двічі. Спочатку дату змістили на початок літа, а пізніше на серпень. Змінювали і місце проведення форуму — останньою локацією обрали Сінгапур.
Цього разу форум вирішили перенести на першу половину 2022 року. Остаточну дату та місце його проведення мають оголосити пізніше.
Доповнення
Останнього разу Всесвітній економічний форум зібрався у січні 2020 року — це були ювілейні 50-ті збори.