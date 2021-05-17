Цього року Всесвітній економічний форум не відбудеться через пандемію

Цитата

“На жаль, трагічні обставини, які розвиваються в різних географічних регіонах, невизначеність перспектив подорожей, різні темпи поширення вакцинації і невизначеність щодо нових різновидів (штамів коронавірусу. — ред.) в сукупності унеможливили проведення глобальної зустрічі з лідерами бізнесу, уряду та громадянського суспільства з усього світу в тому масштабі, який був запланований. І це незважаючи на прекрасну підтримку, надану урядом Сінгапуру”, — йдеться у заяві.

Контекст

Традиційно, форум проходить взимку у швейцарському місті Давос, переносився вже двічі. Спочатку дату змістили на початок літа, а пізніше на серпень. Змінювали і місце проведення форуму — останньою локацією обрали Сінгапур.

Цього разу форум вирішили перенести на першу половину 2022 року. Остаточну дату та місце його проведення мають оголосити пізніше.

Доповнення

Останнього разу Всесвітній економічний форум зібрався у січні 2020 року — це були ювілейні 50-ті збори.