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Цього року Всесвітній економічний форум не відбудеться через пандемію

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Проведення Всесвітнього економічного форуму, що було заплановано на серпень, скасували через пандемію коронавірусу. Про це йдеться у заяві на сайті форуму, передає УНН.

Цього року Всесвітній економічний форум не відбудеться через пандемію

Цитата

“На жаль, трагічні обставини, які розвиваються в різних географічних регіонах, невизначеність перспектив подорожей, різні темпи поширення вакцинації і невизначеність щодо нових різновидів (штамів коронавірусу. — ред.) в сукупності унеможливили проведення глобальної зустрічі з лідерами бізнесу, уряду та громадянського суспільства з усього світу в тому масштабі, який був запланований. І це незважаючи на прекрасну підтримку, надану урядом Сінгапуру”, — йдеться у заяві.

Контекст

Традиційно, форум проходить взимку у швейцарському місті Давос, переносився вже двічі. Спочатку дату змістили на початок літа, а пізніше на серпень. Змінювали і місце проведення форуму — останньою локацією обрали Сінгапур.

Цього разу форум вирішили перенести на першу половину 2022 року. Остаточну дату та місце його проведення мають оголосити пізніше.

Доповнення

Останнього разу Всесвітній економічний форум зібрався у січні 2020 року — це були ювілейні 50-ті збори.

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