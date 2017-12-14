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В этом году Украина завезла больше свинины, чем экспортировала

В этом году Украина завезла больше свинины, чем экспортировала

Киев  •  УНН

 • 9143 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. По итогам одиннадцати месяцев этого года совокупные объемы импорта свежей, охлажденной и мороженой свинины достигли 5,15 тыс. тонн, а экспорта — 4,7 тыс. тонн, сообщают в аналитическом отделе Ассоциации “Свинари Украины”, передает УНН.

“Общая стоимость ввезенной свинины уступает валютным поступлениям за счет экспорта на 0,84 тыс. тонн. Поэтому внешнеторговое сальдо по этой товарной позиции пока остается положительным. Однако, сможет ли Украина сохранить за собой звание нетто-экспортера свинины, остается под вопросом.

Второй месяц подряд экспорт свинины (свежей, охлажденной, мороженой) значительно меньше поступления соответствующей мясного сырья из-за рубежа.

Так, импорт мяса свиней в ноябре, как и в октябре, составил 1 тыс. тонн. В то же время, экспорт сократился почти вдвое по сравнению со вторым месяцем осени и был в восемь раз меньше, чем объемы ввезенной в ноябре свинины — не более 100 тонн по предварительным оценкам”, — говорится в сообщении.

По оценкам АСУ, вероятность, что украинские экспортеры смогут наверстать, чтобы до конца года “сравнять счет”, есть, но только при условии дальнейшего падения цены и ослабления импорта свинины".

Напомним, за два последних года в Украине уничтожено около 80 тысяч голов свиней из-за вспышек африканской чумы.

По словам нардепа С.Тригубенко, минимизировать потери фермеров и государства можно, восстановив практику страхования хозяйств от АЧС.

Добавим, что масштабное распространение болезни спровоцировало резкое подорожание мяса и сала в Украине.

Украинские Национальные Новости

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