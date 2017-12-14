Цього року Україна завезла більше свинини, ніж експортувала
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За підсумками одинадцяти місяців цього року сукупні обсяги імпорту свіжої, охолодженої та мороженої свинини сягнули 5,15 тис. тонн, а експорту — 4,7 тис. тонн, повідомляють в аналітичному відділі Асоціації “Свинарі України”, передає УНН.
“Загальна вартість завезеної свинини поступається валютним надходженням за рахунок експорту на 0,84 тис. т. Тож зовнішньоторгове сальдо по цій товарній позиції поки залишається позитивним. Проте, чи зможе Україна зберегти за собою звання нетто-експортера свинини, залишається під питанням.
Другий місяць поспіль експорт свинини (свіжої, охолодженої, мороженої) значно менший за надходження відповідної м’ясної сировини з-за кордону.
Так, імпорт м’яса свиней у листопаді, як і в жовтні, склав 1 тис. тонн. Водночас, експорт скоротився майже вдвічі у порівнянні з другим місяцем осені та був у восьмеро менший ніж обсяги завезеної у листопаді свинини — трохи більше 100 тонн за попередніми оцінками”, — йдеться у повідомленні.
За оцінками АСУ, вірогідність, що українські експортери зможуть надолужити, аби до кінця року “зрівняти рахунок”, є, та тільки за умов подальшого падіння ціни та послаблення імпорту свинини".
Нагадаємо, за два останніх роки в Україні знищено близько 80 тисяч голів свиней через спалахи африканської чуми.
За словами нардепа С.Тригубенка, мінімізувати втрати фермерів і держави можна, відновивши практику страхування господарств від АЧС.
Додамо, що масштабне поширення хвороби спровокувало різке подорожчання м’яса та сала в Україні.