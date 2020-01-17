В этом году в Киеве эвакуировали уже 600 неправильно припаркованных машин

"За четыре месяца прошлого года со столичных улиц эвакуировали 2680 автомобилей, припаркованных с нарушением требований ПДД, а с начала 2020-го - 594. На водителей-нарушителей составлены протоколы по ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Указано, что нарушителям необходимо заплатить за транспортировку и хранение автомобиля на спецплощадке. После оплаты всех необходимых услуг и штрафов вернуть эвакуированный автомобиль имеют право владельцы и лица, которые на законных основаниях пользуются транспортным средством.

Напомним, в июле в Киеве начали эвакуировать неправильно припаркованные машины.

С сентября 2019 года начали работать три специальные площадки для хранения временно задержанных транспортных средств.