Цього року у Києві евакуювали вже 600 неправильно припаркованих автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. З початку 2020 року у Києві евакуювали майже 600 автомобілів, що були припарковані з порушенням Правил дорожнього руху. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"За чотири місяці минулого року зі столичних вулиць евакуювали 2680 автомобілів, припаркованих із порушенням вимог ПДР, а з початку 2020 року – 594. На водіїв-порушників складено протоколи за ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що порушникам необхідно заплатити за транспортування та зберігання автомобіля на спецмайданчику. Після сплати усіх необхідних послуг та штрафів повернути евакуйований автомобіль мають право власники та особи, які на законних підставах користуються транспортним засобом.
Нагадаємо, у липні у Києві почали евакуювати неправильно припарковані автівки.
З вересня 2019 року почали працювати три спеціальні майданчики для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.