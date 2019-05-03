В этом году на железной дороге погибли более 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В этом году из-за пренебрежения правилами безопасности на железной дороге было травмировано 170 посторонних лиц, в том числе 110 - смертельно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр АО "Укрзализныця".
"В 2019 году из-за пренебрежения правилами безопасности на железной дороге получили травмы различной степени тяжести 170 посторонних лиц, в том числе 110 - со смертельным исходом", - говорится в сообщении.
По данным УЗ, за соответствующий период 2018 года были травмированы 184 посторонних лица, из них 103 - смертельно.
"При этом, среди травмированных 8 детей в возрасте до 16 лет. За соответствующий период 2018 года были травмированы 10 детей, из них 3 - погибли", - добавили в "Укрзализныци".
Ранее УНН сообщал, что с начала 2019 года вследствие поражения электрическим током на железнодорожных объектах травмированы восемь граждан, из них четырех - смертельно.
Напомним, в Киеве 13-летнего парня ударило током на крыше поезда. Это произошло, когда он дотронулся к электрической дуге. Он получил 45% ожогов тела.