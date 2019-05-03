В этом году на железной дороге погибли более 100 человек

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 73688 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100213 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103075 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104802 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128424 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112864 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138625 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144785 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130216 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130284 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В этом году на железной дороге погибли более 100 человек

В этом году на железной дороге погибли более 100 человек

Киев  •  УНН

 • 15631 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В этом году из-за пренебрежения правилами безопасности на железной дороге было травмировано 170 посторонних лиц, в том числе 110 - смертельно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр АО "Укрзализныця".

"В 2019 году из-за пренебрежения правилами безопасности на железной дороге получили травмы различной степени тяжести 170 посторонних лиц, в том числе 110 - со смертельным исходом", - говорится в сообщении.

По данным УЗ, за соответствующий период 2018 года были травмированы 184 посторонних лица, из них 103 - смертельно.

"При этом, среди травмированных 8 детей в возрасте до 16 лет. За соответствующий период 2018 года были травмированы 10 детей, из них 3 - погибли", - добавили в "Укрзализныци".

Ранее УНН сообщал, что с начала 2019 года вследствие поражения электрическим током на железнодорожных объектах травмированы восемь граждан, из них четырех - смертельно.

Напомним, в Киеве 13-летнего парня ударило током на крыше поезда. Это произошло, когда он дотронулся к электрической дуге. Он получил 45% ожогов тела.

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