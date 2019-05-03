Цього року на залізниці загинули понад 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Цього року через нехтування правилами безпеки на залізниці було травмовано 170 сторонніх осіб, у тому числі 110 — смертельно. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр АТ "Укрзалізниця".
"У 2019 році через нехтування правилами безпеки на залізниці отримали травми різного ступеню важкості 170 сторонніх осіб, у тому числі 110 – зі смертельним наслідком", – йдеться в повідомлені.
За даними УЗ, за відповідний період 2018 року було травмовано 184 сторонні особи, з них 103 — смертельно.
"При цьому, серед травмованих 8 дітей віком до 16 років. За відповідний період 2018 року було травмовано 10 дітей, з них 3 — загинули", – додали в "Укрзалізниці".
Раніше УНН повідомляв, що від початку 2019 року внаслідок ураження електричним струмом на залізничних об'єктах травмовано вісім громадян, з них чотирьох - смертельно.
Нагадаємо, у Києві 13-річного хлопця вдарило струмом на даху поїзда. Це сталося, коли він доторкнувся до електричної дуги. Він отримав 45% опіків тіла.