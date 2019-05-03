Цього року на залізниці загинули понад 100 осіб

КИЇВ. 3 травня. УНН. Цього року через нехтування правилами безпеки на залізниці було травмовано 170 сторонніх осіб, у тому числі 110 — смертельно. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр АТ "Укрзалізниця".