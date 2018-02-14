В этом году на производство украинских фильмов выделено 505 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. На 2018 год с государственного бюджета Украины на производство украинских фильмов выделено 505 млн 720 тыс. гривен. Об этом на брифинге сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко, передает УНН.
"На сегодняшний день государственным бюджетом Украины предусмотрено финансирование по программе государственной поддержки в количестве 505 млн 720 тыс. гривен, из них 480 млн - на производство полнометражных фильмов", - сообщил Ф.Ильенко.
Также он отметил, что есть еще одна бюджетная программа на производство патриотических фильмов, на которую выделено 500 млн гривен. Распорядителем этих средств является Министерство культуры Украины.
Как сообщал УНН, в этом году производство патриотических фильмов потратят полмиллиарда гривен.