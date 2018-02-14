Цього року на виробництво українських фільмів виділено 505 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. На 2018 рік з державного бюджету України на виробництво українських фільмів виділено 505 млн 720 тисяч гривень. Про це на брифінгу повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко, передає УНН.
“На сьогоднішній день державним бюджетом України передбачено фінансування за програмою державної підтримки у кількості 505 млн 720 тисяч гривень, з них 480 млн — на виробництво повнометражних фільмів”, — повідомив П.Іллєнко.
Також він зазначив, що є ще одна бюджетна програма на виробництво патріотичних фільмів, на яку виділено 500 млн гривень. Розпорядником цих коштів є Міністерство культури України.
Як повідомляв УНН, цього року на виробництво патріотичних фільмів витратять півмільярда гривень.