В этом году на реформу госуправления потратят 1,5 млрд грн

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 18386 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 43279 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 67639 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 82089 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 106856 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 140964 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 107168 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 134955 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187634 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 284624 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.8м/с
72%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 154746 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 143238 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 125009 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 175347 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 120954 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 121855 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 176292 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 412263 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 369930 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 454719 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 14382 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 14889 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 25013 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 35345 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 41260 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В этом году на реформу госуправления потратят 1,5 млрд грн

Киев • УНН

 • 9334 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В этом году на внедрение реформы государственного управления из государственного бюджета предусмотрено 1,5 млрд грн. Об этом говорится в Отчете о выполнении в 2017 году Стратегии реформирования государственного управления на 2016-2020 гг., опубликованном на “Правительственном портале”, передает УНН.

В этом году на реформу госуправления потратят 1,5 млрд грн

“В 2018 году на комплексное внедрение РГУ из государственного бюджета предусмотрено 1,5 млрд грн”, — сказано в документе.

Отмечается, что финансирование РГУ осуществляется по отдельной общегосударственной бюджетной программе “Поддержка реализации комплексной реформы государственного управления”.

В частности, в 2017 году на реализацию реформы выделено 300 млн грн. Средства направлены на оплату труда и создание современных рабочих мест для новых специалистов, которые уже набраны в 2017 и будут набраны в 2018.

В соответствии с Соглашением с ЕС о финансировании реформы государственного управления от 19 декабря 2016 года предусмотрено предоставление Украине безвозвратной финансовой помощи в размере 104 млн евро (90 млн - секторальной бюджетной поддержки и 14 млн — технической помощи) в течение пяти лет.

“Первый транш финансовой помощи в размере 10 млн евро был получен в мае 2017 года. Основным условием для его получения было утверждение Стратегии реформирования государственного управления Украины на 2016-2020 годы, принятие нового Закона Украины „О государственной службе“ и Концепции внедрения должностей специалистов по вопросам реформ”, - добавили в отчете.

Средства направляются в бюджет Украины.

Соглашение о бюджетной поддержке ЕС не регламентирует использование средств, решение об этом принимает правительство Украины.

Напомним, правительство выполнило половину задач Стратегии реформирования госуправления.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.20
Золото
$2,986.15
Ethereum
$1,549.89