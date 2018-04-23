В этом году на реформу госуправления потратят 1,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В этом году на внедрение реформы государственного управления из государственного бюджета предусмотрено 1,5 млрд грн. Об этом говорится в Отчете о выполнении в 2017 году Стратегии реформирования государственного управления на 2016-2020 гг., опубликованном на “Правительственном портале”, передает УНН.
“В 2018 году на комплексное внедрение РГУ из государственного бюджета предусмотрено 1,5 млрд грн”, — сказано в документе.
Отмечается, что финансирование РГУ осуществляется по отдельной общегосударственной бюджетной программе “Поддержка реализации комплексной реформы государственного управления”.
В частности, в 2017 году на реализацию реформы выделено 300 млн грн. Средства направлены на оплату труда и создание современных рабочих мест для новых специалистов, которые уже набраны в 2017 и будут набраны в 2018.
В соответствии с Соглашением с ЕС о финансировании реформы государственного управления от 19 декабря 2016 года предусмотрено предоставление Украине безвозвратной финансовой помощи в размере 104 млн евро (90 млн - секторальной бюджетной поддержки и 14 млн — технической помощи) в течение пяти лет.
“Первый транш финансовой помощи в размере 10 млн евро был получен в мае 2017 года. Основным условием для его получения было утверждение Стратегии реформирования государственного управления Украины на 2016-2020 годы, принятие нового Закона Украины „О государственной службе“ и Концепции внедрения должностей специалистов по вопросам реформ”, - добавили в отчете.
Средства направляются в бюджет Украины.
Соглашение о бюджетной поддержке ЕС не регламентирует использование средств, решение об этом принимает правительство Украины.
Напомним, правительство выполнило половину задач Стратегии реформирования госуправления.