Цього року на реформу держуправління витратять 1,5 млрд грн

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Цього року на впровадження реформи державного управління з державного бюджету передбачено 1,5 млрд грн. Про це йдеться у Звіті про виконання у 2017 році Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 рр., опублікованому на “Урядовому порталі”, передає УНН.