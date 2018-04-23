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Цього року на реформу держуправління витратять 1,5 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Цього року на впровадження реформи державного управління з державного бюджету передбачено 1,5 млрд грн. Про це йдеться у Звіті про виконання у 2017 році Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 рр., опублікованому на “Урядовому порталі”, передає УНН.

Цього року на реформу держуправління витратять 1,5 млрд грн

“У 2018 році на комплексне впровадження РДУ з державного бюджету передбачено 1,5 млрд грн”, — сказано у документі.

Зазначається, що фінансування РДУ здійснюється за окремою загальнодержавною бюджетною програмою “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”.

Зокрема, у 2017 році на реалізацію реформи виділено 300 млн грн. Кошти направлено на оплату праці та створення сучасних робочих місць для нових фахівців, які вже набрані у 2017 та будуть набрані у 2018.

Відповідно до Угоди з ЄС про фінансування реформи державного управління від 19 грудня 2016 року передбачено надання Україні безповоротної фінансової допомоги у розмірі 104 млн євро (90 млн —секторальної бюджетної підтримки та 14 млн — технічної допомоги) протягом п’яти років.

“Перший транш фінансової допомоги розміром у 10 млн євро було отримано в травні 2017 року. Основною умовою для його отримання було затвердження Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, прийняття нового Закону України „Про державну службу“ та Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ”, — додали у звіті.

Кошти спрямовуються до бюджету України.

Угода про бюджетну підтримку ЄС не регламентує використання коштів, рішення про це ухвалює уряд України.

Нагадаємо, уряд виконав половину завдань Стратегії реформування держуправління.

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