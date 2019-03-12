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В этом году на текущий ремонт АП планируют потратить более 960 тысяч грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В Администрации Президента Украины планируют осуществить текущий ремонт ориентировочной стоимостью свыше 960 000 грн. Об этом сообщили в Управлении административными зданиями Государственного управления делами в ответ на информационный запрос УНН.

Так, в 2019 году в Администрации Президента Украины (административное здание по ул. Банковой, 11) планируется осуществление текущего ремонта, в частности, сантехнических систем, кровли, фасадов, внутренних помещений, находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, ориентировочной стоимостью 960,35 тысяч грн.

По данным Государственного управления делами, на 2019 год финансирование ремонтных работ капитального характера не предусмотрено.

Зато в 2020-2021 гг. в Администрации Президента планируется осуществление реставрации помещений и системы пожаротушения.

Напомним, на ремонт школ в Украине в прошлом году потратили более 760 млн грн.

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