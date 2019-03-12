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Цього року на поточний ремонт АП планують витратити понад 960 тисяч грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. В Адміністрації Президента України планують здійснити поточний ремонт орієнтовною вартістю понад 960 тисяч грн. Про це повідомили в Управлінні адміністративними будинками Державного управління справами у відповідь на інформаційний запит УНН.

Так, у 2019 році в Адміністрації Президента України (адміністративний будинок по вул. Банковій, 11) планується здійснення поточного ремонту, зокрема, сантехнічних систем, покрівлі, фасадів, внутрішніх приміщень, які знаходяться в незадовільному санітарно-технічному стані, орієнтовною вартістю 960,35 тисяч грн.

За даними Державного управління справами, на 2019 рік фінансування ремонтних робіт капітального характеру не передбачено.

Натомість, у 2020-2021 рр. в Адміністрації Президента планується здійснення реставрації приміщень та системи пожежогасіння.

Нагадаємо, на ремонт шкіл в Україні у минулому році витратили понад 760 млн грн.

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