Цього року на поточний ремонт АП планують витратити понад 960 тисяч грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Адміністрації Президента України планують здійснити поточний ремонт орієнтовною вартістю понад 960 тисяч грн. Про це повідомили в Управлінні адміністративними будинками Державного управління справами у відповідь на інформаційний запит УНН.
Так, у 2019 році в Адміністрації Президента України (адміністративний будинок по вул. Банковій, 11) планується здійснення поточного ремонту, зокрема, сантехнічних систем, покрівлі, фасадів, внутрішніх приміщень, які знаходяться в незадовільному санітарно-технічному стані, орієнтовною вартістю 960,35 тисяч грн.
За даними Державного управління справами, на 2019 рік фінансування ремонтних робіт капітального характеру не передбачено.
Натомість, у 2020-2021 рр. в Адміністрації Президента планується здійснення реставрації приміщень та системи пожежогасіння.
Нагадаємо, на ремонт шкіл в Україні у минулому році витратили понад 760 млн грн.