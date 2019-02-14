На ремонт шкіл в Україні у минулому році витратили понад 760 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. На ремонтні роботи шкіл в Україні до нового 2018/2019 року витратили понад 760 млн грн. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міністерстві освіти і науки України.
"760 млн 382,54 тис. грн – загалом витрачено на ремонтні роботи. 95 млн 516,43 тис. грн – кошти Державного фонду регіонального розвитку", - зазначили у Міністерстві.
Так, за даними МОН, до нового навчального 2018/2019 року 24 школи було збудовано/добудовано/реконструйовано/ капітально відремонтовано, 10 із них – за співфінансування з ДФРР.
Найбільше таких шкіл у Дніпропетровській області – 5, Донецькій – 4 та Вінницькій – 2.
Нагадаємо, майже півмільйона школярів навчаються за стандартами "Нової української школи".