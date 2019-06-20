В этом году на дорожную разметку в Киеве выделили 3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В бюджете этого года на нанесение дорожной разметки на дорогах Киева выделено 3 млн грн, что в 10 раз меньше необходимого. Об этом сообщил заместитель генерального директора корпорации "Киевавтодор" Валентин Осипов в ответе на запрос корреспондента УНН.
По его словам, на выполнение работ по нанесению дорожной разметки бюджетом города Киева на 2019 предусмотрено для корпорации "Киевавтодор" средства в сумме 3 млн грн. Как отметил чиновник, это в 10 раз меньше необходимой потребности.
За эти деньги разметка будет нанесена на улицах и дорогах, имеющих первостепенное значение. Преимущественно это магистральные улицы центральной части города, и улицы, на которых необходимо восстановить полосу общественного транспорта.
В то же время, по информации чиновника, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА пока ищет дополнительные средства на выполнение работ по нанесению дорожной разметки, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на улично-дорожной сети города.
Напомним, в Киеве обустроено более тысячи парковочных площадок.