Цього року на дорожню розмітку в Києві виділили 3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У бюджеті цього року на нанесення дорожньої розмітки на дорогах Києва виділено 3 млн грн, що в 10 разів менше необхідного. Про це повідомив заступник генерального директора корпорації "Київавтодор" Валентин Осипов у відповіді на запит кореспондента УНН.
За його словами, на виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки бюджетом міста Києва на 2019 рік передбачено для корпорації "Київавтодор" кошти в сумі 3 млн грн. Як наголосив чиновник, це в 10 разів менше від необхідної потреби.
За ці гроші розмітка буде нанесена на вулицях і дорогах, що мають першочергове значення. Переважно це магістральні вулиці центральної частини міста, та вулиці, на яких необхідно поновити смугу громадського транспорту.
У той же час, за інформацією чиновника, Департамент транспортної інфраструктури КМДА наразі шукає додаткові кошти на виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міста.
Нагадаємо, у Києві облаштовано понад тисячу паркувальних майданчиків.