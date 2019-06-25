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В этом году Минздрав оплатил лечение за рубежом 231 больного

Киев • УНН

 • 30124 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. С начала года за средства Государственного бюджета Министерство здравоохранения направило на лечение за границу 231 больного из Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

В этом году Минздрав оплатил лечение за рубежом 231 больного

По данным пресс-службы, в этом году по бюджетной программе "Лечение граждан Украины за рубежом" предусмотрено около 690 млн грн, что позволило направить и оплатить лечение 231 больного, нуждающихся в медицинской помощи за рубежом.
Сейчас на учете больных, нуждающихся в лечении за рубежом, находится 11 украинцев.

Также в пресс-службе МОЗ добавили, что в прошлом году по этой программе МЗ оплатило лечение 278 человек на общую сумму более 653 млн грн.

Напомним, в апреле на лечение в зарубежных клиниках направили 10 взрослых и 5 детей, болезни которых пока не лечатся в Украине.

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