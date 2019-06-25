В этом году Минздрав оплатил лечение за рубежом 231 больного

По данным пресс-службы, в этом году по бюджетной программе "Лечение граждан Украины за рубежом" предусмотрено около 690 млн грн, что позволило направить и оплатить лечение 231 больного, нуждающихся в медицинской помощи за рубежом.

Сейчас на учете больных, нуждающихся в лечении за рубежом, находится 11 украинцев.



Также в пресс-службе МОЗ добавили, что в прошлом году по этой программе МЗ оплатило лечение 278 человек на общую сумму более 653 млн грн.



Напомним, в апреле на лечение в зарубежных клиниках направили 10 взрослых и 5 детей, болезни которых пока не лечатся в Украине.