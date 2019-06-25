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Цього року МОЗ оплатило лікування за кордоном 231 хворого

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. З початку року за кошти Державного бюджету Міністерство охорони здоров'я направило на лікування за кордон 231 хворого з України. Про це повідомила прес-служба МОЗ України у відповіді на запит кореспондента УНН.

Цього року МОЗ оплатило лікування за кордоном 231 хворого

За даними прес-служби, цього року за бюджетною програмою "Лікування громадян України за кордоном" передбачено близько 690 млн грн, що дало змогу направити і оплатити лікування 231 хворого, які потребували медичної допомоги за кордоном.
Наразі на обліку хворих, які потребують лікування за кордоном, перебуває 11 українців.

Також у прес-службі МОЗу додали, що минулого року за цією програмою МОЗ оплатило лікування 278 осіб на загальну суму понад 653 млн грн.

Нагадаємо, у квітні на лікування у закордонних клініках направили 10 дорослих і 5 дітей, хвороби яких наразі не лікуються в Україні.

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