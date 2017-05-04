В этом году будут построены две телебашни, которые закроют белые пятна в украинской речи на прифронтовых территориях - А.Биденко

“У нас было три больших белых пятна на территории, которую мы контролируем. Одно из этих белых пятен мы закрыли башней в Краматорске, осталось две — это Луганская область и Донецка. В Луганской области в этом году запланировано башня в Бахмутовке, которая закроет белое пятно, и мы фактически уберем возможность слушать или видеть террористические ТВ или радио. Второе у пятно решается построением башни в Покровске”, — сообщил А.Биденко.