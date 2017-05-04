В этом году будут построены две телебашни, которые закроют белые пятна в украинской речи на прифронтовых территориях - А.Биденко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. К концу 2017 года в Бахмутивци и Покровскую построят телебашни, которые закроют белые пятна в украинской речи на Донбассе. Об этом в эфире “5 канала” заявил государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко, передает УНН.
“У нас было три больших белых пятна на территории, которую мы контролируем. Одно из этих белых пятен мы закрыли башней в Краматорске, осталось две — это Луганская область и Донецка. В Луганской области в этом году запланировано башня в Бахмутовке, которая закроет белое пятно, и мы фактически уберем возможность слушать или видеть террористические ТВ или радио. Второе у пятно решается построением башни в Покровске”, — сообщил А.Биденко.