Цього року будуть побудовані дві телевежі, які закриють білі плями в українському мовленні на прифронтових територіях – А.Біденко

“У нас було три великих білих плями на території, яку ми контролюємо. Одну з цих білих плям ми закрили вежею в Краматорську, залишилося дві — це Луганська область і Донецька. В Луганській області цього року заплановано вежа в Бахмутівці, яка закриє білу пляму, і ми фактично приберемо можливість слухати чи бачити терористичне ТБ чи радіо. Друга біля пляма вирішується побудовою вежі в Покровську”, — повідомив А.Біденко.