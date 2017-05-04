Цього року будуть побудовані дві телевежі, які закриють білі плями в українському мовленні на прифронтових територіях – А.Біденко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. До кінця 2017 року в Бахмутівці та Покровську побудують телевежі, які закриють білі плями в українському мовленні на Донбасі. Про це в ефірі “5 каналу” заявив державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко, передає УНН.
“У нас було три великих білих плями на території, яку ми контролюємо. Одну з цих білих плям ми закрили вежею в Краматорську, залишилося дві — це Луганська область і Донецька. В Луганській області цього року заплановано вежа в Бахмутівці, яка закриє білу пляму, і ми фактично приберемо можливість слухати чи бачити терористичне ТБ чи радіо. Друга біля пляма вирішується побудовою вежі в Покровську”, — повідомив А.Біденко.