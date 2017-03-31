В этом году около 20% выпускников университета обороны получат ордера на квартиры - Президент

"Мы приняли решение начать новую практику обеспечения выпускников Национального университета обороны Украины, направляемых для прохождения военной службы в войска, служебным жильем. И уже в этом году около 20% выпускников, и в первую очередь тех, кто направляется для выполнения боевых задач, получат ордера на квартиры. Я ставлю задачу, чтобы через 3-4 года довести этот показатель до 100%", - заявил Президент.

Напомним, П.Порошенко сообщил об увеличении денежной награды бойцам АТО с 1 апреля.