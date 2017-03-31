В этом году около 20% выпускников университета обороны получат ордера на квартиры - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В этом году около 20% выпускников университета обороны получат ордера на квартиры. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на торжественной церемонии выпуска слушателей национального университета обороны им.Ивана Черняховского, передает корреспондент УНН.
"Мы приняли решение начать новую практику обеспечения выпускников Национального университета обороны Украины, направляемых для прохождения военной службы в войска, служебным жильем. И уже в этом году около 20% выпускников, и в первую очередь тех, кто направляется для выполнения боевых задач, получат ордера на квартиры. Я ставлю задачу, чтобы через 3-4 года довести этот показатель до 100%", - заявил Президент.
Напомним, П.Порошенко сообщил об увеличении денежной награды бойцам АТО с 1 апреля.