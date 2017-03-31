В этом году около 20% выпускников университета обороны получат ордера на квартиры - Президент

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77365 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111156 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169380 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124540 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121705 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115179 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106088 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107376 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103825 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159980 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В этом году около 20% выпускников университета обороны получат ордера на квартиры - Президент

В этом году около 20% выпускников университета обороны получат ордера на квартиры - Президент

Киев  •  УНН

 • 7725 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В этом году около 20% выпускников университета обороны получат ордера на квартиры. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на торжественной церемонии выпуска слушателей национального университета обороны им.Ивана Черняховского, передает корреспондент УНН.

"Мы приняли решение начать новую практику обеспечения выпускников Национального университета обороны Украины, направляемых для прохождения военной службы в войска, служебным жильем. И уже в этом году около 20% выпускников, и в первую очередь тех, кто направляется для выполнения боевых задач, получат ордера на квартиры. Я ставлю задачу, чтобы через 3-4 года довести этот показатель до 100%", - заявил Президент.

Напомним, П.Порошенко сообщил об увеличении денежной награды бойцам АТО с 1 апреля.

Украинские Национальные Новости

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