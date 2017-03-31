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Цього року близько 20% випускників університету оборони отримають ордери на квартири - Президент

Київ • УНН

 • 7728 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Цього року близько 20% випускників університету оборони отримають ордери на квартири. Про це заявив Президент України Петро Порошенко на урочистій церемонії випуску слухачів національного університету оборони ім.Івана Черняховського, передає кореспондент УНН.

“Ми прийняли рішення започаткувати нову практику забезпечення випускників Національного університету оборони України, які направляються для проходження військової служби у війска, службовим житлом. І вже в цьому році близько 20% випускників , і в першу чергу тих, хто направляється для виконання бойових завдань, отримають ордери на квартири. Я ставлю завдання, щоб за 3-4 роки довести цей показник до 100%”, — заявив Президент.

Нагадаємо, П.Порошенко повідомив про збільшення грошової нагороди бійцям АТО з 1 квітня.

Українські Національні Новини

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