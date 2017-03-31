Цього року близько 20% випускників університету оборони отримають ордери на квартири - Президент

“Ми прийняли рішення започаткувати нову практику забезпечення випускників Національного університету оборони України, які направляються для проходження військової служби у війска, службовим житлом. І вже в цьому році близько 20% випускників , і в першу чергу тих, хто направляється для виконання бойових завдань, отримають ордери на квартири. Я ставлю завдання, щоб за 3-4 роки довести цей показник до 100%”, — заявив Президент.

Нагадаємо, П.Порошенко повідомив про збільшення грошової нагороди бійцям АТО з 1 квітня.