В этом году 448 тыс. детей пойдут в первый класс по новому стандарту - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В этом году 448 тысяч украинских школьников пойдут в первый класс по новым государственным стандартам. Об этом во время образовательного форума заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
“Вполне логично, что эта программа „Новая украинская школа“ начинается с самых маленьких — со школьников и будет расти вместе с ними. 1 сентября все ученики 22 тысяч первых классов, которые есть в Украине, а это 448 тысяч школьников начнут обучение уже по новому государственному стандарту”, - заявил Порошенко.
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Как сообщал УНН, в Минобразования рассказали, будет ли первый звонок 1 сентября.