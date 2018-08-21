Цього року 448 тисяч дітей підуть у перший клас за новим стандартом - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В цьому році 448 тисяч українських школярів підуть у перший клас за новими державними стандартами. Про це під час Освітнього форуму заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Цілком логічно, що ця програма „Нова українська школа“ починається з найменших — зі школярів і буде зростати разом з ними. 1 вересня всі учні 22 тисяч перших класів, які є в Україні, а це 448 тисяч школярів, почнуть навчання вже за новим державним стандартом”, — заявив Порошенко.
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Як повідомляв УНН, у Міносвіти розповіли, чи буде перший дзвоник 1 вересня.