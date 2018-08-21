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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 12966 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Цього року 448 тисяч дітей підуть у перший клас за новим стандартом - Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. В цьому році 448 тисяч українських школярів підуть у перший клас за новими державними стандартами. Про це під час Освітнього форуму заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

Цього року 448 тисяч дітей підуть у перший клас за новим стандартом - Президент

“Цілком логічно, що ця програма „Нова українська школа“ починається з найменших — зі школярів і буде зростати разом з ними. 1 вересня всі учні 22 тисяч перших класів, які є в Україні, а це 448 тисяч школярів, почнуть навчання вже за новим державним стандартом”, — заявив Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підготовка до школи: як краще підібрати рюкзак для першачка

Як повідомляв УНН, у Міносвіти розповіли, чи буде перший дзвоник 1 вересня.

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