ЦНС: Враг планирует наладить паромную переправу между Крымом и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Руководство россии планирует наладить паромную переправу между Крымом и рф, чтобы можно было доставлять не только людей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
кремль выделил 5.7 млрд рублей на обеспечение паромной переправы между временно оккупированным Крымом и таманским полуостровом.
Данные средства выделены распоряжением правительства рф от 27.05.2023 №1098-р из резервного фонда. Ассигнования выделены с целью обеспечения бесперебойного функционирования не менее 6 паромов между портами «Керчь» и «Кавказ».
Примечательно, что паромы должны быть способны перевозить не только пассажиров, но и автомобильную и железнодорожную технику.
Напомним
Россияне эвакуировали секретную документацию с временно оккупированного полуострова.