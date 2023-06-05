ЦНС: Враг планирует наладить паромную переправу между Крымом и РФ

Детали

кремль выделил 5.7 млрд рублей на обеспечение паромной переправы между временно оккупированным Крымом и таманским полуостровом.

Данные средства выделены распоряжением правительства рф от 27.05.2023 №1098-р из резервного фонда. Ассигнования выделены с целью обеспечения бесперебойного функционирования не менее 6 паромов между портами «Керчь» и «Кавказ».

Примечательно, что паромы должны быть способны перевозить не только пассажиров, но и автомобильную и железнодорожную технику.

Напомним

Россияне эвакуировали секретную документацию с временно оккупированного полуострова.